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Un homme en détresse tient en haleine les policiers de la SQ à Richmond

durée 28 mai 2026 | 10h41
Par Ghislain Allard

Journaliste

Richmond — Un homme en crise ayant accès à des armes à feu a tenu en haleine les policiers de la Sureté du Québec, dimanche dernier, dans le secteur de la rue Ball, à Richmond.

L’événement est survenu un peu après 18 h. « Une intervention a été menée par les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François. Il s’agissait en fait d’une personne en détresse », confirme Louis-Philippe Ruel, porte-parole de la Sûreté du Québec.

L’homme dans la quarantaine s’est finalement rendu à la police vers minuit. « L’homme a alors été pris en charge par les policiers pour être transporté en centre hospitalier pour recevoir les soins appropriés. Nous n’avons pas eu à défoncer. C’est une reddition volontaire », souligne M. Ruel.

Par mesure de prévention, un secteur a été évacué. « L’homme avait accès à des armes à feu. Il n’y a pas eu de menace. Mais, compte tenu des armes à feu, nous n’avons pris aucune chance. Un secteur a donc eu à être évacué », de dire le policier de la SQ.

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