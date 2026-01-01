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Parce que son chien a mordu, il doit payer 846 $

durée 16 mai 2026 | 00h00

Richmond – Parce que son chien a mordu un autre citoyen, un individu devra payer deux constats d’infraction totalisant 846 $.

« Le premier constat a été émis parce que nous sommes en présence d’un gardien dont le chien a mordu une personne. Le deuxième a été donné à l’individu parce que son chien s’est trouvé dans une place publique sans être capable de le maîtriser en tout temps », précise la sergente Cathie Faucher, responsable du poste de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François.

Le citoyen s’est fait mordre par un chien blanc de type pitbull alors qu’il marchait sur la rue Principale à Richmond. La personne a subi des blessures au bras, mais on ne craint pas pour sa santé ou pour sa vie.

En plus des constats d’infractions, la SPA a été avisée pour qu’elle intervienne auprès du propriétaire de l’animal. L’incident est survenu le 29 avril dernier.

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