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Les pompiers interviennent pour neutraliser un important feu de broussailles à Danville

durée 28 avril 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Danville — Un important feu de broussailles a ravagé près de 4,6 hectares de terrain le jeudi 9 avril dernier à Danville. En effet, il était aux environs de 12 h 20 lorsque les pompiers de la caserne 47 ont reçu l’appel de se rendre au 66 de la rue Ferland pour un incendie de végétation.

La rapidité de propagation dans les champs et les forts vents qui sévissaient à ce moment auront forcé la douzaine de sapeurs danvillois à appliquer le protocole d’interventions en cas de feux de forêt.

Grâce à l’aide de six pompiers de la ville de Kingsey Falls et de deux autres venant de la SOPFEU, les soldats du feu ont réussi à maîtriser l’incendie après environ 2 h 30 de travail. L’incendie a tout de même eu le temps de causer des dommages sur une superficie d’environ 500 000 pc2. Le directeur du service de protection incendie de la ville de Danville, M. Patrick Lambert, confia que, bien que les arbres matures aient subi quelques dégâts, la partie forestière n’a pas été trop touchée.

Les flammes se sont principalement contenues au sol et dans la clairière. Selon les informations recueillies, l’origine de l’incendie serait de nature accidentelle, alors que le résident s’adonnait à un feu de camp sans toutefois avoir muni ses installations de pare-étincelles.

Or, des tisons éjectés de la source de chaleur auront contribué de manière directe au feu de végétation.

Un avis d’infraction lui sera vraisemblablement émis en lien avec cet événement. Par ailleurs, le directeur du service incendie souligne l’importance de se munir d’un dispositif de pare-étincelles et de s’assurer de procéder à la demande d’un permis de feu avant de procéder, laquelle peut être faite directement sur le site de la ville de Danville à l’adresse : www.danville.ca/formulaires/formulaire-de-demande-de-permis-de-feu/.

 Une statistique disponible sur le site de la SOPFEU indique que le brûlage de rebuts est l’une des principales causes de feux de forêt, alors que chaque année, 75 de ceux-ci sont causés accidentellement de cette manière.

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