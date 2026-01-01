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Interception pour grand excès de vitesse à Val-des-Sources

durée 21 avril 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — Un jeune homme de 19 ans de la région se souviendra longtemps de son plus récent congé Pascal, alors que le lundi 6 avril, ce dernier fut capté par cinémomètre circulant à une vitesse de 171 km/h dans une zone de 90 km/h sur la route 255 à la hauteur de Val-des-Sources. 

Cette infraction lui a valu un constat d’infraction de 1618 $ et 18 points d’inaptitude. Son permis de conduire a également été suspendu pour une période de sept jours, comme le prévoit le Code de la sécurité routière en matière de grand excès de vitesse (GEV).

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