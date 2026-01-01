Poursuite policière : il commet des voies de fait sur un agent

Melbourne — Un homme de 29 ans devra faire face à la justice pour avoir provoqué une poursuite policière, pour conduite dangereuse et pour voies de fait sur un agent.

Les événements se sont déroulés le 5 avril dernier. « Les policiers captent un véhicule noir à 160 km/h dans une zone de 90 km/h. L’homme au volant refuse de s’immobiliser », raconte la sergente Cathie Faucher, responsable du poste de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François.

L’Individu a donc poursuivi son chemin sur la route 116, pour ensuite emprunter l’autoroute 55 en direction de Drummondville. Il a terminé sa course dans un quartier résidentiel près de chez lui.

« Il résiste à son arrestation et commet des voies de fait sur un agent. Arrestation pour fuite, conduite dangereuse, voie de fait sur agent et entrave. Il a été libéré par promesse de comparaître », précise Mme Faucher.

Il a également reçu six constats d’infractions et son permis est sanctionné.