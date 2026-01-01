Deux constats pour un individu qui ne veut pas collaborer

Windsor — Un individu dans la soixantaine s’est vu remettre deux constats d’infraction pour avoir ignoré les consignes de la policière.

L’événement est survenu le 1er avril dernier. « Un individu dans la soixantaine s’est vu remettre deux constats d’infraction à Windsor par une policière qui gérait un accident matériel. Elle attendait une remorque lorsqu’elle aperçoit l’individu passer malgré le fait qu’elle avait mis une banderole pour bloquer le passage pour la remorque », raconte la sergente Cathie Faucher, responsable du poste de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François.

L’homme a ensuite garé son véhicule sans vignette dans un stationnement pour handicapé au CLSC.

« La policière le somme d’aller ailleurs. Il ne collabore pas et l’ignore. Il entre au CLSC. À son retour la policière l’identifie et lui remet deux constats : le premier pour avoir entravé son travail et le deuxième pour le non-port de la vignette pour le stationnement pour handicapés », précise Mme Faucher

Au total, la facture s’est élevée à 862 $