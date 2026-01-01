Val-des-Sources — Le mercredi 8 avril dernier, au terme d’une enquête amorcée grâce à des informations initialement reçues du public, les policiers de la Sûreté du Québec du poste des Sources ont effectué une importante perquisition en matière de stupéfiants sur le boulevard Morin à Val-des-Sources.

Selon les informations obtenues auprès de Francis Poisson-Rioux, responsable des postes par intérim, les agents sur place ont mis la main sur une quantité de drogue, ainsi que sur au moins une arme prohibée et de l’argent comptant. Un individu dans la vingtaine, non connu des milieux policiers, a été appréhendé sur place puis remis en liberté sous promesse de comparaître.