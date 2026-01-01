Arrestation pour introduction par effraction à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Dans la nuit du 4 avril, les policiers de la SQ ont procédé à l’arrestation d’un individu de 20 ans, résident de Val-des-Sources, en lien avec des dossiers d’introduction par effraction, méfaits et vols survenus dans le secteur de la rue du Roi.

Comme le suspect avait des antécédents en pareille matière, ce dernier a été conduit au pénitencier où il est demeuré détenu en attente de sa comparution.