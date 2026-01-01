Une cabane à sucre détruite par le feu à Melbourne

Melbourne — Une cabane à sucre a été complètement détruite à la suite d’un incendie survenu le dimanche 15 mars dernier dans le secteur Fraser du Canton de Melbourne.

Les pompiers du Service de sécurité incendie de la région de Richmond ont reçu l’appel vers 6 h 35. À leur arrivée, c’est l’embrasement généralisé.

Les pompiers sur les lieux ont tout de même réussi à extirper du feu une fendeuse à bois, un tracteur et un véhicule quatre-roues.

Une quinzaine de pompiers ont pris part à l’opération. Il n’y a eu aucun blessé. Il s’agit d’une perte totale pour la cabane à sucre.