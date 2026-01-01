Alcool : le double de la limite permise

Val-Saint-François — Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François ont procédé à l’arrestation d’un individu pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.

L’arrestation s’est déroulée sur l’autoroute 55 (kilomètre 92) direction sud à 5 h du matin.

« Les agents en patrouille régulière remarquent un véhicule qui a fait une sortie de route. Ils vont voir le conducteur pour s’assurer qu’il n’est pas blessé et lui porter assistance. Le conducteur, un jeune homme dans la vingtaine, attendait une remorque et n’était pas blessé », raconte la sergente Cathie Faucher, responsable du poste de la Sûreté du Québec à Richmond.

Après vérification, les agents procèdent à un test avec l’appareil de détection pour l’alcool. L’homme échoue et est conduit au poste où il a soufflé deux fois près du double de la limite permise.

Son permis a été suspendu pour 90 jours. La conduite avec facultés affaiblies est responsable de 28% des décès sur les routes du Québec.