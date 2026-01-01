De faux billets de 20 $ en circulation dans les Sources

Wotton — Le service de police de la sûreté du Québec de la MRC des Sources confirme qu’il y a présentement de faux 20 $ en circulation sur le territoire.

Pour le moment la SQ rapporte qu’au minimum un commerce a été la cible de transactions avec ce type de faux billets, mais l’enquête se poursuit dans ce dossier.

L’un des points communs de cesdits billets est que la bande holographique se détache en elle-même, un peu comme si un autocollant aurait été ajouté au papier primaire.

Rappelons qu’il s’agit d’une seconde vague de faux billets en circulation dans les Sources en moins de quelques mois, alors que la sûreté du Québec avait mis en garde la population quant à la présence de contrefaçons de billets de 100 $ en février dernier. Il s’avère donc important de redoubler de vigilance et de signaler tout type de billets frauduleux au service de police en composant le 819-828-1313.

Comme le stipulent certaines informations présentes sur le site internet de la Banque du Canada, il existe des façons relativement simples de procéder à quelques actions de vérifications rapides permettant de déceler de potentiels faux billets.

De plus, si vous avez des doutes quant à l’authenticité d’un billet, voici quelques points importants que les autorités de la Banque du Canada nous invitent à retenir :

• Soyez courtois. N’oubliez pas que la personne en possession du billet pourrait être une victime innocente qui ne se rend pas compte du caractère suspect de la situation.

• Refusez poliment le billet et expliquez que vous soupçonnez qu’il soit contrefait.

• Demandez une autre note (et vérifiez-la aussi).

• Conseillez à la personne de faire vérifier le billet auprès de la police locale.

• Signalez à votre commissariat de police local toute tentative possible d’écoulement de fausse monnaie présumée.

« Si vous pensez avoir reçu un faux billet, remettez-le à la police locale. S’il est authentique, il vous sera restitué. »