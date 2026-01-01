Incendie rue Goupil à Richmond : des dommages considérables

Richmond — Une maison unifamiliale à deux étages a été lourdement endommagée par un incendie survenu le vendredi 13 mars sur la rue Goupil à Richmond.

Les pompiers ont reçu l’appel vers 18 h 30 pour un feu de bâtiment.

Selon le Service de sécurité incendie de la région de Richmond, en dépit d’une épaisse fumée, le foyer d’incendie a rapidement été localisé. Le brasier se trouvait dans le sous-sol, juste en dessous des marches de l’escalier, près de l’aspirateur.

Aucune personne n’a été blessée ; cependant, cette famille de cinq personnes a été prise en charge par la Croix-Rouge.

Une quinzaine de pompiers ont combattu les flammes.