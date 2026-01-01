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Une résidence réduite en cendres à Danville

durée 27 mars 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Danville — Un important incendie a complètement détruit une petite maison inhabitée et en rénovation située au 230 de la rue Water à Danville, le mardi 17 mars dernier.

Le brasier qui s’est déclaré peu avant minuit aura donné du fil à retordre aux pompiers de l’endroit qui du composer à la fois avec la force des flammes, la proximité des bâtiments voisins et les forts vents qui sévissaient également à ce moment.

Dès leur arrivée sur place, dû à l’intensité du feu qui faisait rage, les membres de la brigade de la caserne 47 se sont mis rapidement en mode défensif afin de tenter de contenir au maximum les flammes au bâtiment lui-même.

Un service d’entraide comprenant des pompiers de Val-des-Sources, Richmond, Saint-Félix et Kingsey Falls est venu prêter main-forte à l’équipe danvilloise.

Le travail acharné de la trentaine de sapeurs sur place aura permis de limiter les dommages, alors que la maison voisine aura vu deux fenêtres éclatées par la chaleur sans toutefois être endommagées par les flammes.

Le bâtiment commercial situé aux abords du versant opposé aura quant à lui vu le feu s’introduire dans une partie de son entretoit.

Fort heureusement, les pompiers ont réussi à maîtriser le nouveau foyer d’incendie et ainsi éviter sa propagation.

Le directeur du service de protection incendie de Danville, M. Patrick Lambert, nous confirma que l’on ne rapporta fort heureusement aucune perte humaine, mais qu’un pompier a cependant été blessé légèrement lors de l’intervention qui aura nécessité près de six heures de travail.

La cause exacte de l’incendie n’était pas encore connue au moment d’écrire ces lignes, mais tout portait à croire que celle-ci pouvait s’avérer d’origine suspecte. Aucune hypothèse n’était donc exclue pour le moment et le dossier a été confié aux enquêteurs du service de police de la Sûreté du Québec pour la suite des expertises au dossier.

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