Grand excès de vitesse à Wotton

Wotton — Le 14 juillet vers 9 h, les policiers ont capté au cinémomètre le véhicule d’un autre conducteur âgé de 21 ans qui circulait à une vitesse de 102 km/h dans une zone où la limite permise est de 50 km/h sur la rue St-Jean à Wotton.

Le jeune homme n’était pas au bout de ses peines, alors que ce dernier était aux commandes de son véhicule avec un permis déjà sanctionné.

De ce fait, il a reçu une contravention de 1606 $ en plus du constat de 868 $ pour excès de vitesse et de 10 points d’inaptitude, ainsi qu’une suspension de permis de sept jours et la saisie de son véhicule pour une période de 30 jours.