Introduction par effraction, vol et méfaits à Val-des-Sources

Val-Des-Sources — Dans la nuit du 29 et du 30 avril, deux individus se sont introduits par effraction aux bureaux de la Direction de la protection de la Jeunesse, au 603 boul. Simoneau à Val-Des-Sources, en plus de commettre un vol ainsi que des méfaits d’une valeur de plus de 5000 $.

En plus des dommages reliés à l’introduction, tout a été saccagé à l’intérieur.

Pris en flagrant délit par une équipe de patrouilleurs aux aguets, les deux jeunes individus d’âge mineur, ainsi que les parents ont été rencontrés par la division des enquêtes criminelles.

Le Service d’identité judiciaire de la Sûreté du Québec Estrie s’est également déplacé sur place.