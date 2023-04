Vol qualifié à Val-des-Sources

Val-des-Sources —Le dimanche 9 avril au dépanneur Trois-Lacs. Deux individus sont entrés avec des cagoules, ils ont demandé l’argent de la caisse (sans succès). Le 2e individu s’est dirigé dans l’armoire derrière le comptoir et a rempli son sac de cigarettes.

Les individus n’avaient aucune arme, mais la commis a été poussée.

Cette dernière a réussi à prendre le téléphone et composé le 9-1-1.

Les suspects ont pris la fuite, la commis est sortie à l’extérieur et a vu un Jeep blanc sortir entre le dépanneur et le resto l’Apéro à toute vitesse et prendre le boulevard Coakley vers Val-des-Sources.

Les policiers ont localisé le Jeep blanc sur la rue Fréchette, ils ont fait demi-tour et intercepté le véhicule correspondant.

Les policiers ont également trouvé à proximité des vêtements qui avaient été jetés, qui correspondent à ce que les suspects portaient sur la bande-vidéo du commerce.

Les trois suspects ont été conduits en cellule et rencontrés par les enquêteurs, ils comparaitront ultérieurement.