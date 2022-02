Le mode autonettoyage d’une cuisinière provoque un incendie

Richmond - N’eût été d’un appel rapide au 911 et l’intervention appropriée des pompiers, l’incendie d’une cuisinière aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves dans une résidence de la rue Belmont à Richmond.

Les pompiers ont reçu l’appel jeudi vers 15 h 15. « La dame était en train de nettoyer son four avec le mode autonettoyage lorsque le feu a pris à l’intérieur de la cuisinière. Si les gens n’avaient pas été là, on se serait retrouvé avec un incendie de bâtiment majeur », affirme Steve Saint-Laurent, préventionniste et directeur adjoint au Service de sécurité incendie de la région de Richmond.

Selon lui, le feu serait attribuable à une défectuosité électrique de l’appareil.

La présence d’une vingtaine de pompiers a été nécessaire. Les dommages sont évalués à quelques milliers de dollars.

« Lorsqu’on utilise la fonction autonettoyage d’une cuisinière, il est important de rester sur place pour vérifier si tout va bien », insiste le préventionniste.