Un incendie détruit un garage aux Trois-Lacs

Val-des-Sources(RL) — Vers 15 h le vendredi 9 juillet dernier, les pompiers du service de protection des incendies de Val-des-Sources, ont été appelés à se rendre dans le secteur des Trois-Lacs, afin de combattre un feu à l’intérieur d’un garage. Arrivée à l’intersection de la 23e rue et de la rue Larochelle, l’équipe d’intervention a tôt fait de constater un embrasement généralisé du bâtiment, alors que la hauteur des flammes dépassait déjà la hauteur des arbres matures qui longeaient la devanture du terrain.

« Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux et que nous avons constaté l’ampleur du brasier, notre travail a dès lors consisté à contenir les flammes et éviter une propagation possible à la résidence voisine, laquelle aura été épargnée au final, outre le fait que les radiations et la chaleur ont endommagé le recouvrement extérieur de celle-ci. », commenta Alain Chaîné, directeur de la caserne 43.

Selon les informations obtenues, tout indique qu’il pourrait s’agir d’un incendie de nature accidentelle, alors que des complications suite au démarrage d’une moto, serait possiblement à l’origine du brasier qui a complètement détruit le garage qui l’abritait. Fort heureusement, on ne rapporte aucun blessé lors de cette intervention qui aura duré tout près de trois heures et à laquelle 21 pompiers ont pris part lors de l’alerte générale.