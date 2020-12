1000 $ pour les Paniers de Noël provenant des Chevaliers de Colomb de Richmond

Richmond —Les Chevaliers de Colomb 1950 Richmond ont remis pour les Paniers de Noël un chèque au montant de 1000 $. Ce montant servira à combler les paniers remis aux personnes demandant une aide pour Noël.

Ce chèque a été remis à Mme Isabelle Forcier des Tabliers en Folie responsable du comité des paniers de Noël 2020. Sur la photo : Gaston Larivière Député Grand Chevalier remet le chèque à Isabelle Forcier du comité Paniers de Noël.

Ce montant est possible grâce aux généreux dons, amassé lors de la Guignolée, du pain partagé et la vente de billets de la journée colombienne et certains donateurs anonymes.