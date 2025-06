La nature se déchaine à Danville

Voir la galerie de photos

Danville — Des vents violents s’apparentant à ce qui pourrait ressembler à une tornade a touché la ville de Danville en fin d’après-midi ce jeudi 19 juin.

Selon les informations fournies par Météomédia, l’évaluation des dommages sur le terrain ainsi qu’une analyse plus approfondie seront nécessaires afin de déterminer avec précision la cause des dégâts, faute de vidéo claire de l’évènement.

Le corridor de passage semble avoir touché la partie basse de la ville, formant un sillon près de la route 116, alors que plusieurs arbres ont été cassés ou carrément déracinés, des toitures lourdement endommagées, voire arrachées sans oublier des remorques du transporteur Grayson, qui ont littéralement été soufflées et renversées.

Une résidente du chemin Claremont a d’ailleurs vu sa caméra de surveillance enregistrer les images saisissantes d’une partie de la toiture de l’un de ses bâtiments, qui s’est littéralement envolée sous la force des grands vents. Les services d’urgences étaient encore à pied d’œuvre en soirée afin de dégager les débris des zones de circulations et épauler les équipes de nettoyages.

Nul besoin de spécifier que ce fut la consternation parmi les citoyens et une vague d’empathie et de solidarité s’est rapidement installé au sein même de la ville et des municipalités environnantes.

Plus de détails à venir…