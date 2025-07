Une tornade qui laissera des traces de son passage encore longtemps à Danville

Danville — La tempête qui a secoué la ville de Danville jeudi soir dernier est bel et bien une tornade, tel est le constat des experts en la matière issue du Northern Tornadoes Project (NTP).

La tornade, qui a atteint une vitesse maximale de 155 km/h, a parcouru une distance de 14,0 km et avait une largeur maximale de 400 m, a causé des dégâts considérables sur le territoire et a laissé une empreinte durable dans l’histoire et la mémoire de la petite communauté de la MRC des Sources.

Comme mentionné dans notre précédent reportage sur le sujet (disponible sur notre site web), on dénombrait plusieurs arbres arrachés, voire complètement déracinés, des toitures emportées par les forts vents ainsi que des remorques soufflées à la renverse dans la cour du transporteur Grayson aux abords de la route. Il s’agit presque d’un miracle : au moment d’écrire ces lignes, on ne déplorait heureusement aucun blessé lors de l’événement.

L’heure était donc au ramassage et au nettoyage pour les citoyens touchés lors des jours qui ont suivis et nul besoin de spécifier que certains en auront pour encore quelque temps avant d’effacer les traces physiques laissées par la nature qui s’est déchainée. Un travail remarquable des services d’urgences et des employés des travaux publics est venu s’imbriquer de belle manière dans l’élan d’entraide et de solidarité qui s’est rapidement formé au sein de la municipalité et des environs.

« Pour notre part, nous avons été chanceux, car, mis à part quelques branches cassées, des pièces s’étant envolées du toit du pavillon et des meubles de jardin renversés, les dégâts furent plutôt minimes de notre côté. Le scénario fut différent pour les résidents situés à quelques centaines de mètres plus bas de notre domicile et un peu comme tout le monde, je crois, nous sommes sous le choc de la situation et évidemment de tout cœur avec les gens beaucoup plus durement touchés. », de commenter une résidente de la rue Wilfrid-Lebeau.

Une chose est sûre, bien que le bilan des dommages reste encore à compléter, une marque de plus s’est assurément gravée dans la mémoire et l’histoire de la ville de Danville en cette soirée du 19 juin 2025.