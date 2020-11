Une Stokoise remporte une jolie somme grâce à La Poule aux œufs d’or

Montréal – Le 15 octobre, Danielle Boucher, une résidente de Stoke, a joué à La Poule aux œufs d’or, directement de chez elle. Les animateurs Julie Houle et Sébastien Benoit ont eu le plaisir de lui remettre la coquette somme de 34 000 $ ! Avec la somme remportée, la gagnante projette de s’acheter une nouvelle voiture.

Toujours d’actualité, le jeu télévisé La Poule aux œufs d’or de Loto-Québec s’est adapté à la situation actuelle. Ainsi, lors de la 28e saison, les participants joueront dans le confort de leur domicile à l’aide d’une tablette électronique.

COVID-19 : comment réclamer son lot ?

Afin de contribuer à l’effort collectif contre la propagation de la COVID-19 et de protéger la santé de ses clients ainsi que celle de ses employés, Loto-Québec a rouvert ses centres de paiement aux gagnants des bureaux de Montréal et de Québec sur rendez-vous seulement, pour la réclamation de lots de 10 000 $ ou plus. Dans la situation actuelle, la réclamation par la poste est le moyen le plus efficace et le plus sécuritaire de réclamer un lot de moins de 10 000 $. Les lots de 600 $ ou moins peuvent être réclamés chez l’un de nos détaillants.