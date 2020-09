Un immeuble à logements emporté par les flammes à Richmond

Richmond(RL) - Vers 23 h 30 hier soir (jeudi 24 septembre) les pompiers de Richmond ont été dépêchés sur la rue Collège à Richmond, afin de combattre un incendie qui faisait rage dans un immeuble à logements en rénovation. Dès l’arrivée des premiers sapeurs moins de sept minutes plus tard, ces derniers ont tôt fait de constater l’ampleur du brasier qui a nécessité une alerte générale. « Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, les flammes sortaient par les fenêtres des appartements du rez-de-chaussée et longeaient les murs extérieurs du bâtiment de briques. Des membres de notre équipe ont dû pénétrer à l’intérieur des flammes, afin de s’assurer que personne ne se trouvait à l’intérieur de l’édifice en dépit du fait qu’on le savait apparemment inhabité en raison de travaux dans les deux logements situés à l’étage supérieur. Fort heureusement, personne ne s’y trouvait et on ne rapporte aucun blessé lors de l’intervention. » De confier M. Steve St-Laurent, directeur adjoint du service de protection incendie de la ville de Richmond.

L’incendie, qui serait d’origine suspecte, aurait, selon toute vraisemblance, pris naissance dans un appartement à l’avant au bas de l’édifice, ce dernier qui est maintenant une perte totale. Plus de 25 sapeurs de la caserne 60 ont donc uni leurs efforts durant toute la nuit, afin de maitriser l’incendie et empêcher celui-ci de se propager aux édifices voisins. Les pertes sont évaluées à plusieurs centaines de milliers de dollars. À noter que le dossier a été confié à la sureté du Québec, qui a ouvert une enquête à ce sujet.