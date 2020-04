Une collision fait deux blessés à Danville

Danville(RL) —Une collision frontale a fait deux blessés en milieu d’après-midi samedi dernier à Danville. L’accident impliquant une voiture et une camionnette serait survenu dans une courbe sur le chemin du Lac. Selon les premières constatations, le conducteur de la voiture qui a subi des blessures graves se dirigeait vers le sud et ce dernier aurait vu sa voiture dévier de sa trajectoire pour venir en collision avec la camionnette circulant en sens inverse. « Bien que la thèse de la vitesse soit envisagée, aucune conclusion n’est encore faite dans ce dossier, qui demeure toujours sous analyse par le service de police. » De nous confier l’agente Aurélie Guindon porte-parole de la sureté du Québec en Estrie. Au moment d’écrire ces lignes lundi soir, nous ne connaissions toujours pas la gravité exacte des blessures subies par l’automobiliste, on nous confirme toutefois, ne pas craindre pas pour la vie. Le conducteur de la camionnette s’en est sorti quant à lui avec des blessures jugées plus mineures.