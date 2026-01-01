Une lettre ouverte des élèves de la Passerelle pour sensibiliser les élus et les gens de leur milieu

Val-des-Sources — Des élèves de 5e et 6e année de l’école La Passerelle de Val-des-Sources ont récemment été initiés aux diverses étapes et démarches qu’implique une mobilisation citoyenne positive à une cause qui leur tient à cœur.

Réalisés dans le cadre du cours de Culture et citoyenneté québécoise, les jeunes étudiants, en compagnie de leur enseignante Emmanuelle Cassan, ont ainsi pu mettre en œuvre de manière concrète des apprentissages acquis au cours de la plus récente année scolaire.

Traitant notamment de « notions liées aux mouvements environnementaux, aux actions écologiques, ainsi qu’aux principes de la démocratie et de la participation sociale » lors de son programme, Mme Cassan proposa à ses élèves de réfléchir à un enjeu qui les interpelle particulièrement, d’en communiquer leurs pensées, idées d’améliorations et de les communiquer de manière positive et constructive en les partageant avec leur communauté.

Souhaitant porter une action dans leur milieu de vie scolaire et un geste probant pour l’environnement, la classe s’est affairée à une activité de nettoyage de la cour extérieure de l’école. Le but de cet exercice n’était pas uniquement de procéder au ramassage des déchets, mais bien d’analyser chacun des items recueillis et de les classer en matières compostables, recyclables ou effectivement des détritus.

Or, les résultats comptabilisés avec rigueur ont démontré que plus de 80 % de l’ensemble des effets ramassés pouvaient être détournés des sites d’enfouissement.

Pour donner suite à cela, Mme Cassan proposa aux élèves de partager le fruit de leur analyse et de soumettre des idées qui sauraient permettre une amélioration significative de la situation. C’est donc par le biais d’une lettre ouverte rédigée il y a quelques semaines et adressée aux membres du conseil municipal de Val-des-Sources, mentionnant clairement l’importance qu’ils accordent à un milieu de vie propre et une saine gestion des déchets, que les jeunes ont demandé aux instances de la ville d’installer un mini centre de tri aux abords de chaque entrée de la cour d’école où des bacs de compost, matières recyclables et déchets seraient dorénavant disponibles aux étudiants et passants du secteur.

La Ville de Val-des-Sources ne s’est pas contentée d’accepter la lettre des jeunes ; elle a également répondu directement par vidéo, grâce à l’intervention de son directeur général, Stéphane Alain.

Ce dernier a exprimé son appréciation pour l’initiative des jeunes et sa volonté de considérer leur demande avec attention. Comme il s’agit d’un milieu de vie partagé, une seconde lettre a été produite pour sensibiliser la population à l’importance de bien disposer de ses déchets, car l’un des constats qui est ressorti lors de l’activité nettoyage était que beaucoup d’items semblaient provenir de l’extérieur du site et avoir été véhiculés par les vents.

« Je voulais que mes élèves puissent mettre en pratique les notions que nous avons tenté d’inculquer cette année et qu’ils comprennent le processus global qu’une prise de position claire sur un sujet donné engendre. C’était important de comprendre comment faire valoir une idée, sensibiliser la population et soumettre des suggestions d’améliorations, tout cela dans le respect et en maintenant une vision constructive. », souligna l’enseignante, visiblement fière du travail accompli par les jeunes.

Rencontrés par le journal au sujet de leur démarche, les jeunes ont affirmé souhaiter continuer de mettre en valeur l’importance de la cause par l’entremise de l’influence par l’action et de l’accompagnement auprès de leur entourage.