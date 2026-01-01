Le 13 juin sera jour de parade d’honneur pour les finissants de l’école secondaire l’Escale

Val-des-Sources — La parade des finissants des élèves de l’école secondaire l’Escale sera de retour dans les rues de Val-des-Sources le samedi 13 juin prochain.

Cette initiative des plus populaires, qui avait vu le jour au cœur de la période des années covid, est en quelque sorte devenue un incontournable pour marquer la persévérance, les accomplissements et, bien entendu la fin du parcours secondaire des étudiants de la grande région des Sources.

L’invitation est donc lancée à l’ensemble de la population qui aimerait saluer le parcours scolaire des étudiants en assistants à la parade, à se mobiliser le long du trajet dont le départ est prévu pour 15 h dans la cour de la polyvalente.

Par la suite le défilé d’honneur remontera le boulevard Simoneau vers la rue Laurier avant de redescendre par le boulevard Olivier et finalement revenir sur la première avenue. Il est par ailleurs à noter qu’un kiosque de rafraichissement avec limonade, maïs éclaté, maquillage pour enfants et musique sera installé au coin du boulevard Simoneau et de la première avenue, afin d’agrémenter le moment des petits et grands.

« Une nouveauté s’ajoute cette année, alors que du matériel pour confectionner des pancartes d’encouragements sera mis à disposition des citoyens dès 14 h. C’est un rendez-vous ! » mentionne la MRC des Sources, grande partenaire de l’événement.

À ce titre, fière de soutenir les finissantes et finissants de 2026, la MRC des Sources, en collaboration avec la direction de l’école l’Escale et le comité du bal, a contribué à la création de l’allée des finissants.

Chacun y retrouve une étoile personnalisée peinte sur les trottoirs de la première avenue et du boulevard Simoneau, dans le but de souligner la persévérance et de symboliser la marque de leur passage au secondaire. Inspirée du fameux « Hollywood Walk of Fame », l’Allée des finissants compte 108 étoiles personnalisées.