Appel de projets 2026 pour le Fonds de soutien aux projets structurants

Val-Saint-François – La MRC du Val-Saint-François invite les organismes à but non lucratif et les coopératives œuvrant sur son territoire à participer à l’appel de projets pour soutenir des initiatives qui viseront à améliorer les milieux de vie dans le Val-Saint-François.

Une enveloppe de 100 000 $ est disponible, et les projets peuvent être déposés d’ici le 23 octobre, 16 h.

Les MRC ont pleine compétence en matière de développement local et régional sur leur territoire. Pour assurer la mise en œuvre des stratégies locales, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a mis sur pied, à la disposition des MRC, le Fonds Région et Ruralité (FRR). Une partie des sommes octroyées à la MRC du Val-Saint-François est réservée annuellement afin de soutenir des projets structurants pour le développement du milieu et c’est dans ce cadre que s’inscrit le présent appel de projets.

Pour être admissible, un projet doit contribuer à l’atteinte d’au moins une des priorités d’intervention définies dans le cadre d’intervention pour la vitalité du territoire 2025-2028 de la MRC du Val-Saint-François, soit :

- Mobilité durable et accessibilité du territoire : Projets visant à favoriser des modes de déplacement durables et actifs, ainsi que des solutions de mobilité flexibles et adaptées, afin de renforcer l’accessibilité aux services, aux emplois et au milieu de vie ;

- Milieux de vie attractifs, inclusifs et favorisant le vivre-ensemble : Projets contribuant à l’amélioration de la qualité des milieux de vie, à la convivialité, à l’inclusion sociale, à la participation citoyenne et au vivre-ensemble ;

- Protection, mise en valeur et sensibilisation des milieux naturels : Projets de mise en valeur du patrimoine et de l’offre culturelle, incluant le développement de projets ou d’infrastructures culturelles à portée collective et rassembleuse ;

- Développement économique local et vitalité des territoires : Projets favorisant la vitalité économique locale, le développement des services de proximité, la dynamisation des artères commerciales ainsi que la stimulation, le soutien et l’accompagnement de l’entrepreneuriat local ;

- Développement touristique durable et structurant : Projets visant le développement ou la consolidation d’une offre touristique structurante, durable et quatre saisons contribuant à l’attractivité du territoire ;

- Rayonnement culturel, patrimonial et projets rassembleurs : Projets de mise en valeur du patrimoine et de l’offre culturelle, incluant le développement de projets ou d’infrastructures culturelles à portée collective et rassembleuse.

Un montant maximal de 20 000 $ peut être accordé par projet et la subvention peut couvrir jusqu’à 80 % des coûts admissibles.

Des séances d’information auront lieu dans le Val-Saint-François :

Lieu : Richmond – Café des rêves – 423, rue Principale, Richmond

Date : 8 septembre 2026

Heure : 9 h à 11 h

Lien pour l’inscription : Inscription séance d'information appel à projets FPS - Richmond – Remplir le formulaire

Lieu : Valcourt – CAB de Valcourt et région – 950, rue Saint-Joseph, Valcourt

Date : 8 septembre 2026

Heure : 13 h 30 à 15 h 30

Lien pour l’inscription : Inscription séance d'information appel à projets FPS - Valcourt – Remplir le formulaire

Lieu : Windsor – Maison de la famille Les Arbrisseaux – 64, 3e avenue, Windsor

Date : 10 septembre 2026

Heure : 9 h à 11 h

Lien pour l’inscription : Inscription séance d'information appel à projets FPS - Windsor – Remplir le formulaire

Pour plus d’informations sur les critères de sélection ou pour déposer une demande, le guide du demandeur et le formulaire de dépôt de projet sont disponibles sur notre site web, sous la section Développement socioéconomique, puis le Fonds de soutien aux projets structurants.

Vous pouvez aussi communiquer avec Geneviève Dorion Bélisle, agente de développement socioculturel par courriel à [email protected], ou par téléphone au 819 826-6505, poste 220.