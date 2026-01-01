La Miellerie King lance le quartier Agricole à Kingsey Falls

Kingsey Falls — Le 17 juin dernier, la Miellerie King, distillerie et hydromellerie annonçait le lancement du quartier Agricole.

Il s’agit d’un projet innovant visant à créer un pôle de développement pour les entrepreneurs du secteur agroalimentaire. L’accélérateur, situé à Kingsey Falls, offrira ainsi des espaces de production, du mentorat et un réseau collaboratif « pour faire rayonner le terroir québécois. »

Bénéficiant de son expertise dans la transformation du miel en produits artisanaux de haute qualité, la Miellerie King souhaitait aller encore plus loin. En s’associant avec l’entreprise Wusteken, aussi de Kingsey Falls, cela pose aujourd’hui les bases d’un écosystème entrepreneurial certainement unique au Centre-du-Québec.

« On voulait créer un endroit où des passionnés d’agroalimentaire peuvent non seulement produire, mais grandir, se serrer les coudes et faire rayonner notre coin de pays », mentionna par voie de communiqué le cofondateur de la Miellerie King, M. René Bougie. « Le quartier Agricole, c’est le projet de fou qu’on rêvait de faire depuis longtemps. », a-t-il poursuivi.

S’adressant aux entrepreneurs en démarrage ou en croissance dans les domaines suivants : la transformation alimentaire artisanale (confitures, chocolaterie, boulangerie, etc.), la production de boissons artisanales (bières, vins, spiritueux, kombucha, etc.), l’herboristerie et les produits naturels, la savonnerie et les cosmétiques naturels, la torréfaction et les cafés de spécialité, de même que toute autre entreprise valorisant les produits du terroir québécois.

Les membres bénéficieront d’espaces de production de 1 800 à 3 000 pi² connectés au réseau d’aqueduc et d’égout de la municipalité, d’un programme de mentorat structuré, d’achats groupés pour réduire les coûts d’exploitation, ainsi que d’un réseau d’affaires dynamique au sein d’une destination agrotouristique fréquentée par plus de 10 000 visiteurs par année, selon les sources de données fournies par la Miellerie.

« Le quartier Agricole s’inscrit dans une vision plus large de développement agrotouristique pour la région de Kingsey Falls et du Centre-du-Québec. En regroupant des producteurs et transformateurs passionnés sous un même toit, le projet vise à enrichir l’offre du terroir local, à attirer de nouveaux visiteurs et à créer des synergies durables entre les acteurs du milieu agroalimentaire. Ce projet s’ajoute aux initiatives déjà en place dans la région, notamment le Circuit gourmand de Kingsey Falls, qui réunit une quarantaine de producteurs locaux dans un rayon de 50 km. »

Par conséquent les entrepreneurs intéressés à intégrer le quartier Agricole sont invités à consulter le site Web du projet au www.quartieragricole.com ou à contacter directement avec les bureaux de la Miellerie King.