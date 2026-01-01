La Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources célèbre ses membres

Val-des-Sources — C’était soir de gala au Centre O3 de Val-des-Sources le jeudi 28 mai dernier, alors que la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources y tenait son Anti-gala annuel. Le rassemblement, qui était à sa quatrième édition, a attiré près de 200 personnes.

Tout le monde a passé une soirée festive soulignant l’engagement et l’importante contribution d’acteurs du milieu, d’organismes partenaires et d’entreprises locales. Ces gens contribuent ainsi à la vitalité d’une communauté soudée. Une fois de plus, le duo formé par Marie-Andrée Lauzier et Yan St-Hilaire a animé de main de maître l’Anti-gala 2026 de la CCES.

Il a su mettre en scène une série de capsules et de clins d’œil humoristiques à ses membres, et égayer la soirée par des participations collectives sans prétention, calquées sur quelques-uns des plus célèbres jeux-questionnaires de la télévision québécoise et d’ailleurs.

Ayant le plaisir de savourer un copieux repas en quatre services, les convives ont également eu la chance d’échanger entre eux tout au long de la soirée en plus de traverser les mémoires par le biais de séquences de jeux mettant de l’avant le talent des participants.

Les détecteurs de mensonges, Jeopardy, Fais-moi un dessin et la Guerre des clans étaient tous de petits segments figurant à la programmation de la soirée. Le privilège de clore la soirée est revenu au légendaire jeu populaire américain « The Price is Right » où la personne gagnante au jeu final est repartie avec une brochette impressionnante d’items cadeaux, généreusement offerts par les entrepreneurs locaux et dont la valeur s’élève à plus de 2000 $.

Pour la présidente du conseil d’administration, Magalie Dubé, et la directrice générale, Isabelle Lodge, l’heure était bien entendu à la détente et au plaisir, mais aussi, voire surtout, à la reconnaissance du travail de tout un chacun au cours de la dernière année.

Ne manquant notamment pas de souligner l’implication de l’ensemble des administrateurs, de la coordonnatrice de l’organisme, Rebecca Lemay-Dostie, du photographe attitré de la CCES, Claude Dupont, de même que les bénévoles et partenaires de l’ombre, mesdames Lodge et Dubé ont conjointement remercié les personnes présentes et convié du même coup le public à un prochain rendez-vous sous le signe du plaisir, au cœur même de l’univers entrepreneurial de la MRC des Sources.