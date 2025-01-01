X
Collaboration francophone pour le développement de la filière du chanvre avec une région albertaine

durée 4 décembre 2025 | 00h00

Val-des-Sources— Après avoir favorisé de multiples collaborations internationales, la MRC des Sources s’engage maintenant dans une coopération francophone avec des partenaires de l’Alberta pour le développement de l’industrie du chanvre.

La MRC des Sources et la région de Smoky River ont identifié la culture ainsi que la première et la seconde transformation du chanvre industriel comme un levier économique pour leurs régions. 

Depuis 2017, l’entreprise Nature fibres, première productrice canadienne d’isolants en chanvre, s’est établie à Val-des-Sources. Pour sa part, le village de Donnelly vient d’accueillir l’entreprise Smoky Hemp Decortication, qui possède la première ligne de défibrage conçue par une entreprise québécoise.

En raison de la présence de ces entreprises piliers de la filière du chanvre, les deux régions cherchent à collaborer pour renforcer l’écosystème et répondre aux besoins de la filière tout en stimulant une croissance et une diversification économique locale et régionale. De plus, les communautés souhaitent également créer des rayons de production durable de chanvre à proximité pour garantir un approvisionnement aux entreprises clés de la filière.

Des visites pour s’inspirer et créer des liens

Du 20 au 24 octobre, la MRC des Sources a eu le plaisir d’accueillir une délégation de la région de Smoky River, en Alberta, sur son territoire. Au cours de leur visite, les invités ont eu l’occasion de découvrir les différentes installations de la région contribuant au développement de la filière du chanvre. De plus, les invités ont pu participer au Rendez-vous des écomatériaux, un événement phare pour le développement de la filière des écomatériaux organisé par la MRC des Sources.

Du 18 au 20 novembre, la MRC des Sources s’est rendue à Winnipeg pour prendre part à la conférence et salon Hemp Canada organisée par l’Alliance commerciale canadienne du Chanvre. Des représentantes québécoise et albertaine ont participé à un panel sur la résilience de l’industrie : Défis concrets, premiers succès et enseignements tirés par l’innovation, la recherche et les progrès dans l’utilisation des produits à base de chanvre. Elles ont également saisi l’occasion pour établir des liens et favoriser le développement de cette filière.

Ce projet de collaboration francophone est rendu possible grâce à l’initiative Forces francos municipale du gouvernement du Québec. Le programme vise à unir des forces vives du secteur municipal en regroupant des francophones dans le cadre de projets porteurs conjoints. Par cette initiative, le gouvernement souhaite favoriser le partage d’expertise ainsi que la création et le renforcement de partenariats entre le Québec et les communautés francophones et acadiennes en appuyant financièrement la réalisation de partenariats. La mise en valeur des expertises francophones à la recherche de solutions à des enjeux communs, exprimés en français, contribue à la vitalité de la francophonie.

