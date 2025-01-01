X
La Chambre de commerce et d’industrie du Val-Saint-François voit le jour

durée 8 novembre 2025 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Valcourt — La Chambre de commerce et d’industrie du Val-Saint-François est maintenant constituée. Elle englobe les chambres de commerce de Windsor et de la Valcourt.

« On garde l’entité de la Chambre de commerce de Windsor. Ce n’est donc pas une fusion. Dans ce cas, nous aurions dû dissoudre les deux chambres pour ensuite créer une nouvelle entité judiciaire. Pour éviter de créer une nouvelle entité, parce que la Chambre de Windsor a une belle structure, nous avons décidé de conserver l’entité de Windsor et de dissoudre Valcourt », raconte Karine Serra, membre du nouveau conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie du Val-Saint-François.

Dans ce sens, un nouveau conseil d’administration a été choisi. « Nous avons également voté pour le nouveau nom de la chambre. Nous avons aussi voté pour demander d’inclure le nouveau territoire de Valcourt. C’était important d’impliquer Valcourt dans le processus », de dire Mme. Serra, qui était jusque-là présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Windsor.

Une cinquantaine de personnes ont pris part à l’assemblée générale qui s’est tenu mercredi dernier au musée J.-A.-Bombardier à Valcourt.

« Ce sont les fonds de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Windsor qui vont servir à la nouvelle Chambre de commerce et d’industrie du Val-Saint-François », soutient Mme Serra.

À la suite de la création du nouveau conseil d’administration, deux sièges demeurent disponibles sur un total de onze.

Les postes de président, de vice-président et de secrétaire n’ont pas encore été déterminés par le conseil d’administration. Dans ce sens, une rencontre aura lieu sous peu.

« Il n’y a que du positif dans l’arrivée de Valcourt. Entre autres, cette nouvelle chambre pourra permettre d’augmenter le réseautage. Nous aurons aussi la possibilité d’aller chercher plus de membres, donc plus de revenus. Plus nous pourrons accomplir de grandes choses », affirme celle qui est membre du conseil d’administration.

Richmond a décidé de ne pas se joindre à la nouvelle chambre de commerce régionale. « Je crois que ça va se faire naturellement. Il y a déjà des entreprises de Richmond qui ont signalé leur intention de devenir membre de la Chambre de commerce et d’industrie du Val-Saint-François », de dire Mme Serra.

