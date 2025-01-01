X
La Fondation Lucie et André Chagnon fait don de 2 M$ au couvent Mont-Saint-Patrice

durée 21 octobre 2025 | 04h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Richmond — Abritant le Centre d’art de Richmond ainsi qu’une vingtaine de locataires des milieux artistique et communautaire, le couvent Mont-Saint-Patrice de Richmond a reçu un important don de 2 004 152 $ de la part de la Fondation Lucie et André Chagnon.

« Avec le don de la Fondation Lucie et André Chagnon, nous allons entre autres nous assurer de compléter la restauration des fenêtres, la restauration des balcons et des escaliers de secours à l’arrière. On ne peut pas prendre cet argent-là pour changer les fenêtres ; il faut les restaurer », soutient Benoit Saint-Pierre, président d’administration du couvent Mont-Saint-Patrice, lors de la conférence de presse annonçant le don de 2 M$.

Au fil des neuf dernières années, malgré l’inflation dans le domaine de la construction, la communauté et ses partenaires se sont mobilisés pour préserver ce bâtiment patrimonial.

« Ça va nous servir également comme levier pour aller chercher d’autres financements. Ainsi, nous pourrons voir à la fenestration, la brique, les planchers et les cages d’escaliers. Le plus urgent a été fait. Il y a une dizaine d’années, il n’y avait plus de toit ici. Maintenant, le bâtiment est sécurisé. Il y aura aussi l’inauguration de l’ascenseur. Ce don est une très grosse nouvelle », souligne Diego Scalzo, président de la Corporation de développement communautaire du Val-Saint-François et représentant des locataires du couvent.

Ce don n’est pas assujetti à un élément précis. Il y a douze phases dans le projet de rénovation du couvent. Le don a été approuvé en juin dernier par le conseil d’administration de la Fondation Lucie et André Chagnon.

« Nous allons permettre de passer de la phase six à la phase neuf. Nous avons regardé le projet globalement. Nous sommes un partenaire parmi tant d’autres. Ce sont eux qui ont déposé une demande de don. Elle a été analysée et acceptée. Ça représente 30 % du projet total. C’est le maximum que nous pouvons aller. Il faut également souligner les gens qui travaillent bénévolement pour mettre en place ce projet de rénovations du couvent. C’est vraiment un projet de communauté », insiste Éric Cadieux, responsable des relations avec les partenaires à la Fondation Lucie et André Chagnon.

En 2024, le gouvernement fédéral avait injecté 2,3 M$ dans ce projet de rénovation.

« Ce projet s’est fait parce que les gens ont décidé de se prendre en main. Il faut souligner le caractère bénévole des gens de la communauté. Les trois paliers de gouvernement ont embarqué dans ce vaste projet de rénovation », de dire André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.

 

