Un appui financier de plus de 1 M$ pour le maintien des infrastructures routières

Saint-Georges-de-Windsor — Le 8 septembre dernier, le député de Richmond M. André Bachand était fier d’annoncer au nom du Gouvernement du Québec, des investissements de l’ordre de 1 058 649 $ à la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor pour appuyer la municipalité dans son processus de maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal.

Cet important appui financier, provenant du programme d’aide à la voirie locale (PAVL), permettra la réfection d’un ponceau sur la rue principale.

Cette somme s’intègre ainsi aux quelques 384,2 M$ qui se verront investis par le gouvernement provincial pour l’année financière 2025-2026, dans le cadre d’une version bonifiée du PAVL , de manière à préserver l’efficacité et la sécurité des transports au Québec.

« Plus que jamais, nous sommes à l’écoute des besoins des municipalités de Richmond pour l’optimisation de leurs infrastructures routières, essentielles aux déplacements. Je remercie ma collègue et salue l’excellente collaboration des autorités locales, qui partagent notre volonté de garantir un réseau routier sûr et efficace. » Mentionna le député de Richmond, M. André Bachand.

Le maire de la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor, M. René Perreault, souligna, pour sa part, toute l’importance que revêt une telle aide financière pour la communauté.

« Ce projet de remplacement du ponceau près du cimetière sur la rue Principale représente un investissement important pour la sécurité et la pérennité de nos infrastructures routières. Avec des travaux d’une durée d’environ six semaines et un coût total dépassant le million de dollars, il n’aurait pas été possible de mener à bien cette réalisation sans le soutien financier du gouvernement du Québec. Je tiens à remercier le Gouvernement du Québec pour l’aide de 1 058 649 $ accordée dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale, volet Redressement et sécurisation. Ce partenariat est essentiel pour des municipalités comme la nôtre. »