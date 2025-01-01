La Confrérie artisans brasseurs gagne le Houblon d’or

Windsor — La Confrérie artisans brasseurs de Windsor a remporté le Houblon d’or au Festival Bières et Saveurs de Chambly, qui est le plus important événement du genre au Canada.

En fait, les visiteurs étaient invités à voter pour leur stand de bière favori. « Lorsque j’ai appris que nous avions gagné la première place, j’ai pleuré. C’est beaucoup de reconnaissance. Je viens de Chambly. Juste d’avoir un kiosque à cet endroit, c’était un peu comme une petite victoire. Là, nous avons gagné le premier prix. « Nous étions sans voix », avoue Cynthia Lewis, copropriétaire de la Confrérie des artisans brasseurs.

Situé aux abords de la rivière Richelieu sur le site historique national du Fort-Chambly, le festival met en valeur les produits de plus de 110 exposants locaux. Ceux-ci convient les visiteurs à la dégustation de bières artisanales, de cidres, d’hydromels, de vins, ainsi qu’à une panoplie de produits du terroir des quatre coins du Québec.

En fait, la Confrérie a gagné pour la qualité de ses produits, mais aussi, pour l’approche et l’attitude de ses représentants sur place au Bières et saveurs de Chambly.

La Confrérie artisans brasseurs a ouvert ses portes deux semaines avant le début de la pandémie. « Nous n’avons pas eu une période facile pour commencer. Au mois de mars, ça va faire six ans que nous sommes ouverts. Ça fait quatre ans que nous sommes présents à Chambly. Et là, nous gagnons le Houblon d’or », de dire, Mme Lewis.

L’établissement possède maintenant près de 75 recettes de bières. « Nous avons beaucoup de produits de saison ; d’autres sont brassés à l’année. Nous avons une belle rotation », affirme la copropriétaire.

Née d’une passion partagée entre amis dans une cour arrière, la Confrérie a grandi avec le temps et l’expérience. Ce projet, aujourd’hui bien ancré à Windsor, est l’aboutissement du parcours d’Alex Larrivée, brasseur artisanal et cofondateur.

De plus, la Confrérie s’impose maintenant dans l’événementiel. Par exemple, il y a l’Oktoberfest qui se déroulera les 20 et 21 septembre prochains. Les gens pourront également prendre part aux Tables champêtres qui se tiendront les 2 et 16 octobre. Deux dates sont également prévues en novembre.

« Ici, à la Confrérie, nous n’avons pas de cuisine. Habituellement, nous offrons plus de la cuisine de rue. Ça sera une façon de venir déguster avec des chefs de renom des repas trois services », soutient Mme Lewis.