Performance PME est de retour pour une 8e édition !

Val-Saint-François — La Table de la main-d’œuvre du Val-Saint-François invite les gestionnaires d’entreprises à découvrir comment l’intelligence artificielle peut devenir une alliée stratégique pour libérer du temps, stimuler l’innovation et propulser leur entreprise vers l’avenir. Cet événement annuel tant attendu est réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et à la collaboration de plusieurs partenaires.

L’événement aura lieu le mercredi 22 octobre, de 8 h à midi, au vignoble Les Vallons de Wadleigh, à Ulverton. Le coût du billet est de 25 $. L’inscription se fait en ligne : https://performance_pme_2025.eventbrite.ca

Il s’agit d’une formule d’une demi-journée combinant deux formations dynamiques, un petit-déjeuner et un groupe motivé pour réseauter.

Comment propulser votre PME grâce à l’intelligence artificielle ? Comment intégrer ChatGPT dans les processus professionnels ?

Découvrez comment utiliser des outils pour simplifier des tâches complexes et maximiser votre efficacité.

Le comité organisateur, dont les principaux organisateurs sont le Centre d’aide aux entreprises Val-St-François et Développement Val-Saint-François, se fait un point d’honneur d’organiser des événements qui outillent concrètement les entrepreneurs.

Cette édition permettra assurément aux entreprises du Val-Saint-François de faire face aux défis du monde numérique.

« Pour cette 8e édition, nous sommes fiers d’orchestrer un événement qui facilite les opérations courantes des entreprises d’ici. Les accompagner et les rendre plus performantes, c’est essentiel ! Le développement économique d’une région, c’est le résultat d’un milieu actif, de partenaires concertés et d’entreprises qui sont confiantes. », explique Marc Ducharme, directeur général du Centre d’aide aux entreprises du Val-St-François.

« Performance PME est un incontournable de notre programmation d’événements au service des entrepreneurs du Val-Saint-François. La qualité des interventions, la force du réseautage, et les apprentissages aisément mis en application dans la réalité de nos entreprises font de Performance PME une occasion de croissance et de transformation professionnelle unique », souligne Louis-Philippe Laplante, directeur par intérim de Développement Val-Saint-François.