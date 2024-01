De nouveaux propriétaires chez Familiprix de Valcourt

Valcourt — Avec quatre nouveaux propriétaires, Familiprix de Valcourt assure à sa clientèle un service hors pair et adapté à la clientèle.

Ainsi, Martin Chaput-Tanguay, Marc-Antoine Fortin, Marc-Étienne Cloutier et David Rousseau ont fait l’acquisition de la pharmacie, située au 825 — A, rue Saint-Joseph à Valcourt, le 2 octobre dernier. Ils ont acheté de la pharmacienne Safia Kacimi, qui a tout de même conservé sa pharmacie de Roxton Falls.

« Chacun apporte son expertise. C’est vraiment un gros avantage. En même temps, comme on est quatre pharmaciens, on s’assure d’avoir toujours la présence d’un des propriétaires sur place. Dans une pharmacie un peu plus petite, comme celle de Valcourt, on peut se permettre d’être un à la fois », souligne Martin Chaput-Tanguay, un des quatre propriétaires.

La qualité du service à la clientèle et la confidentialité sont au nombre des valeurs véhiculées par les quatre propriétaires.

« Notre service personnalisé nous démarque de la concurrence. Ici, c’est comme une grosse famille. C’est très chaleureux. Tout le monde se connaît. C’est une petite pharmacie. Toute notre équipe travaille dans ce sens. L’atmosphère est vraiment agréable », de dire M. Chaput-Tanguay.

Les quatre pharmaciens peuvent compter sur une équipe comportant un grand professionnalisme. « Si nous n’avons pas une équipe efficace en place, c’est impossible d’avancer. Je peux dire que leur approche avec la clientèle est parfaite. Et c’est très important pour nous », mentionne-t-il.

Et le gouvernement confie de plus en plus de responsabilités aux pharmaciens. « Dans la région de Valcourt, nous avons perdu deux médecins qui avaient beaucoup de patients. Nous pouvons de notre côté en faire un peu plus. Ce n’est pas toujours facile. Nous sommes limités dans ce que nous pouvons faire. Pour l’instant, nous avons entre autres une infirmière à temps partiel pour répondre aux besoins de la clientèle. Nous voulons augmenter ses heures et les services », soutient le pharmacien.

Les deux pharmacies de Valcourt sont fermées le dimanche ; le pharmacien ne prévoit pas une éventuelle ouverture ce jour-là. « Avec la pénurie de main-d’œuvre, les employés sont très contents d’avoir congé le dimanche. Ce n’est pas notre vision à court terme de changer ça », termine le copropriétaire.