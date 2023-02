La Miellerie King remporte le titre de meilleur brandy au Canada

Kingsey Falls — C’est avec une grande fierté que la Miellerie King a accueilli la nouvelle à l’effet que son brandy de miel Ruchette, a remporté le titre de meilleur brandy au pays, dans le cadre de la cadre de la Canadian artisan Spirit Competition 2023.

Présentée cette année en Colombie-Britannique, cette compétition d’envergure regroupait les produits des meilleurs distillateurs au Canada. Fabriqué artisanalement et en petite quantité de moins de 500 bouteilles par année, le brandy Ruchette est vieillit pendant plus d’un an en barrique, afin de lui octroyer tout le caractère qui en fait sa signature.

« En élaborant ce spiritueux, nous avions comme objectif de créer un alcool qui capterait l’expérience olfactive que nous vivons en tant qu’apiculteurs lorsque nous visitons nos ruches. Nous voulions y retrouver des arômes boisés, de légères notes cireuses et le délicat bouquet de notre miel. Je crois que c’est mission accomplie. », mentionne M. Frédéric Bougie, distillateur et copropriétaire de la Miellerie King - distillerie & hydromellerie de Kingsey Falls.

Autre point fort intéressant est qu’après avoir remporté la médaille d’or avec son brandy, la Miellerie King a vu son Apirium Colonie 12 mois se mériter l’argent dans la catégorie des rhums alternatifs.

« Tous les spiritueux de la Miellerie King sont élaborés avec soin à partir du miel de leurs propres ruches. Le miel est récolté, fermenté et distillé directement à leur propriété. La Miellerie King est l’une des rares distilleries qui créent de A à Z ses alcools, de l’abeille à la bouteille. Développant leurs spiritueux de façon artisanale, leurs produits sont seulement disponibles à leur boutique du 15 rue Lajeunesse, local 700 à Kingsey Falls. »