1,5 million$ pour propulser l’économie circulaire en Estrie

Saint-Camille – Fort des succès constatés depuis avril 2018 avec le projet pilote déployé initialement par la MRC des Sources et par Sherbrooke Innopole, Synergie Estrie étend aujourd’hui son rayon d’action en unissant les sept MRC de l’Estrie au sein d’un même projet collectif d’économie circulaire.

C’est donc cinq nouveaux coordonnateurs qui ont été embauchés tout récemment afin de faciliter l’implantation des stratégies en économie circulaire en entreprises et sur les sept territoires estriens. Grâce à un investissement total de 1 587 174 $ dont une aide de 999 998 $ accordée dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et à laquelle s’ajoute les sommes injectées par les MRC, la phase 2 du projet Synergie Estrie peut maintenant voir le jour.

Synergie Estrie mise sur la volonté des entreprises et sur l’expertise de son équipe pour déployer les stratégies de l’économie circulaire grâce au développement d’un réseau d’entreprises locales unies par des collaborations innovantes, des échanges de matières et de ressources tant matérielles qu’immatérielles. La diversité des initiatives se veut la clé du succès de ce projet d’accompagnement. L’analyse des opportunités d’affaires en fonction des offres et demandes de la région sur une multitude d’aspects permet ainsi de générer des gains financiers, des bénéfices sociaux et environnementaux.

« Par l’entremise des programmes comme le FARR, notre gouvernement contribue à l’occupation et à la vitalité des territoires dans toutes les régions du Québec. Il répond aux priorités déterminées par les régions en fonction de leurs besoins et de leurs réalités, comme c’est le cas une fois de plus aujourd’hui. Ainsi, l’aide financière accordée vise à soutenir les entreprises estriennes dans leurs efforts pour maintenir et améliorer leur valeur ajoutée et leur prospérité », déclare Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

« L’Estrie se démarque encore une fois avec ce projet novateur d’économie circulaire qui est porteur d’avenir pour nos territoires. En travaillant conjointement, les sept MRC souhaitent offrir aux entrepreneurs de nouvelles opportunités durables », affirme Hugues Grimard, président de la Table des maires de l’Estrie (TME) et préfet de la MRC des Sources.

M. Richard Khouzam, directeur de Développement Val-Saint-François, affirme que : « considérant la diversité des entreprises œuvrant sur le territoire, il était évident que le développement durable a toute sa raison d’être. Il représente le principal enjeu assurant la survie de notre économie. »

Si la crise de la COVID-19 a dévoilé de grandes vulnérabilités dans plusieurs secteurs d’activités, elle a aussi fait naître de belles initiatives. De ce fait, l’économie circulaire a de nouveau démontré sa pertinence et sa valeur dans la structure de résilience des communautés. L’échange et la mutualisation des ressources locales menant à une certaine forme d’autonomie en ce qui a trait à l’approvisionnement en sont un bon exemple. L’économie circulaire sera assurément une alliée pour des solutions à court, à moyen et à long terme pour assurer une relance économique efficace et durable en Estrie.

Les entreprises sont invitées à contacter le coordonnateur en économie circulaire de leur territoire pour obtenir plus d’information sur le projet et sur les services offerts. Ils sont disponibles au sein des équipes de développement économique des MRC de l’Estrie. À noter que les services de Synergie Estrie sont gratuits.