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Échange de plants au Marché champêtre de Melbourne

durée 10 juin 2026 | 00h00

Melbourne - C’est en collaboration avec les Amis de la Terre du Val-Saint-François et le Marché Champêtre de Melbourne qu’aura lieu, samedi le 13 juin de 9 h à 12 h, le traditionnel échange de plants, de semis, de semences, de boutures et vivaces au Marché Champêtre de Melbourne.

Les Amis de la Terre du Val-Saint-François ont instauré depuis plus de dix ans cette coutume qui gagne en popularité d’année en année.

La population est donc invitée à apporter ses surplus de jardinage et à venir partager sa passion pour les plantes.

 

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