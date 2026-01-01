Plus d’une demi-tonne de résidus et déchets retirés des routes à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Le mouvement citoyen « Opération Nettoyage » était de retour entre 10 h et 12 h 30 le dimanche 3 mai dernier à Val-des-Sources et ce sont plus de 1080 livres de détritus de toutes sortes qui furent ramassés grâce au travail et à l’implication des valeureux bénévoles qui se sont joints à ce grand ménage extérieur.

Rappelons que l’événement est né de l’initiative de Anne Guillemette il y a plus de six ans, alors que cette dernière voyant de multiples déchets joncher son parcours de course à pied et le long de certains axes routiers de la ville, avait dès lors décidé de porter action pour le bien de l’environnement et de sa communauté.

Appuyée par de nombreux bénévoles répondant présents pour une corvée de nettoyage printanière chaque année, l’instigatrice du projet compte aujourd’hui sur des collaborations de grandes importances dans la poursuite de l’action.

Ainsi, Mme Guillemette et sa complice à l’organisation depuis quelques années déjà, Audrey Michel, avaient lancé l’invitation aux volontaires de se joindre à l’activité qui prenait son envol en direct du stationnement de l’Hôtel Val-des-Sources.

Ce sont donc plus d’une quarantaine de personnes divisées en diverses petites équipes, qui ont pris d’assaut un quadrilatère d’activités touchant notamment le boulevard industriel, le boulevard du conseil, la route 255 et la jonction du boulevard Saint-Luc.

« C’est toujours surprenant de voir la quantité et la diversité d’items de toutes sortes que l’on retrouve un peu partout. À titre d’exemple, cette année, en plus des nombreuses bouteilles, cannettes et verres à café, nous avons recueilli des pièces de voitures, une roue de carrioles et même un arbre de Noël se trouvant au fond d’un fossé. C’est donc très important pour nous de se mobiliser et de porter des actions concrètes afin d’éliminer le plus possible la présence de détritus, mais aussi de tenter d’aider communément à la conscientisation sociale en ce qui a trait à la récupération et au traitement des déchets. », de souligner Audrey Michel.

Son de cloche identique du côté de Mme Guillemette, qui en profita également pour remercier l’ensemble des participants présents, de même que la Ville de Val-des-Sources pour le support opérationnel, de même que la direction de l’Hôtel Val-des-Sources pour leur accueil chaleureux ainsi que pour le café et les collations remises gracieusement aux bénévoles.