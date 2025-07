Échanges sur changements climatiques dans le Val-Saint-François

Richmond — Avec l’espoir de mobiliser une multitude d’acteurs qui ont à cœur le développement social, environ 60 personnes provenant des municipalités, des groupes communautaires et du milieu de la santé se sont réunies pour échanger sur les changements climatiques, les vulnérabilités du territoire et les perspectives de transition.

Cette rencontre a été coorganisée par la CDC du Val-Saint-François, l’Inter-CDC de l’Estrie, la MRC du Val-Saint-François et la Direction de la santé publique.

Le but était de présenter les trois démarches qui se déploient actuellement dans la région : la démarche de mobilisation des groupes communautaires sur les vulnérabilités et la transition socioclimatique de l’Inter-CDC de l’Estrie, le Plan climat de la MRC et celle de la Santé publique qui brosse un portrait des vulnérabilités des populations.

À travers des ateliers participatifs, des espaces d’échanges ont permis d’expliquer les risques des changements climatiques pour la région et de réfléchir à des idées pour outiller les organisations et les gens afin de mieux s’adapter, en gardant le phare sur les personnes plus vulnérables, comme les aînés, les gens malades ou les bébés.

Les participants ont appris comment les changements climatiques les affectent déjà dans leur vie de tous les jours, comme avec les vagues de chaleur, les inondations ou l’arrivée de nouvelles maladies causées par la hausse des températures.