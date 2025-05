La Ville de Richmond consulte ses citoyens

Richmond — Les citoyens de Richmond sont invités à une soirée d’information publique concernant le plan de lutte contre les îlots de chaleur et les pluies abondantes.

L’événement se tiendra le mardi 20 mai à 18 h 30 au Centre communautaire, 820 rue Gouin.

Lors de cette rencontre, la Ville présentera sa démarche dans le cadre de l’élaboration de son Plan de lutte contre les îlots de chaleur et les événements de pluies abondantes. Ce plan vise à renforcer la résilience de notre milieu de vie face aux impacts des changements climatiques.

Cette soirée sera l’occasion de mieux comprendre les enjeux locaux, de discuter des méthodes d’adaptation possibles, notamment par l’implantation d’infrastructures vertes.

La participation du public est essentielle ! En faisant part de leurs observations et de leurs expériences, les citoyens contribuent activement à bâtir un environnement plus sain, plus sécuritaire et plus durable pour toutes et tous.