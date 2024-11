Ensemble pour la transition socioclimatique !

Actualités — L’Étincelle — Les neuf CDC du territoire estrien, rassemblées au sein de l’Inter-CDC de l’Estrie, ont reçu le soutien financier de la Table nationale des CDC pour assurer la coordination régionale d’un projet de transition socioclimatique.

Une nouvelle coordonnatrice, Michèle Laberge, a pris le mandat de sensibiliser et mobiliser les milieux pour une plus grande justice sociale en ces temps de crises environnementales.

« Il est indéniable que les changements climatiques ont des répercussions importantes sur nos communautés, en particulier sur les populations les plus vulnérables. Le projet en transition vise à approfondir notre compréhension régionale des impacts concrets des changements climatiques sur les personnes vivant en situation de précarité en Estrie », de dire Michèle Laberge.

Il cherche aussi à mettre en lumière et à préciser le rôle des groupes communautaires dans un plan régional en contexte de crises actuelles et à venir.

Pour assurer un déploiement régional concerté, les collaborations sont essentielles. Un comité de coordination a été réuni avec des acteurs clés des milieux pour faciliter la mise en œuvre de ce projet prometteur : Marco Labrie, directeur du Réseau estrien en développement social, Martine l’Heureux, conseillère au développement régional à la Table des MRC de l’Estrie, Diane Lapointe, agente de planification, de programmation et de recherche à la Direction de la santé publique de l’Estrie, Mélissa Rivard, directrice de la CDC de Memphrémagog et Diego Scalzo, directeur de la CDC du Val-Saint-François.

L’intention derrière cette initiative : mieux comprendre, s’outiller et éclaircir les vulnérabilités sociales, afin de mieux agir collectivement et humainement face aux conséquences actuelles (et celles à prévoir) des changements climatiques.

« Sensibiliser, mobiliser, retrouver un pouvoir d’agir, faire alliance avec les regroupements, projets, initiatives existantes dans le but de favoriser une plus grande justice sociale en temps de crises, voilà les avenues foisonnantes qui nous animent. »