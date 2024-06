La programmation de son Forum sur la transition énergétique 

Val-des-Sources – La population de la Région des Sources est invitée à venir en grand nombre au Forum sur la transition énergétique qui aura lieu le samedi 8 juin au Centre O3. Cette opportunité à ne pas manquer s’inscrit dans le cadre de la démarche d’information et de consultation que la MRC a lancée en février dernier. Pendant cette journée, les citoyens et citoyennes pourront échanger avec plusieurs experts indépendants et poser leurs questions sur la transition énergétique.

Événement phare de la démarche de consultation, le Forum portera sur les thèmes de la transition énergétique, de l’éthique et de la gouvernance, des retombées socioéconomiques et de l’environnement. Les thématiques ainsi que les experts ont été déterminés en fonction des résultats du sondage transmis au début du printemps ainsi que des sujets d’intérêts exprimés lors des tables sectorielles qui se sont tenues en avril.

Liste des invités confirmés

Sophie Dufour-Hamel, sociologue et vice-présidente de René Villemure Éthicien, abordera la thématique de l'éthique comme boussole pour la transition énergétique.

Michel Lagacé, président de l'Alliance de l'énergie de l'Est, abordera la question des retombées socioéconomiques des projets éoliens et de la fiscalité municipale.

Normand Mousseau, directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier, abordera plusieurs thématiques liées à la gouvernance des projets énergétiques, aux questions environnementales ainsi que l'importance de l'implication citoyenne dans cette transition énergétique.

Sylvie Mondor, directrice scientifique du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), et Jacynthe Caron, co-directrice du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie (CREE), participeront quant à elles à un panel sur l'environnement et la biodiversité à l'heure des projets éoliens et de transition énergétique.

En plus de ces conférences, plusieurs moments d’échanges et de discussions sont prévus lors de la journée. D’autres invités pourraient se joindre à la programmation et seront annoncés sur la page du Forum sur le site Web de la MRC des Sources.

« J’invite les citoyens et citoyennes de tout le territoire de la MRC des Sources qui ont des questions ou des commentaires à propos de la transition énergétique à venir nombreux au forum, a déclaré Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de Val-des-Sources. Ce forum est une opportunité à ne pas manquer pour être bien informé et pour pouvoir échanger avec des spécialistes indépendants. »

Les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire au Forum jusqu’au 3 juin prochain à l’aide du formulaire disponible en ligne ou encore en appelant à la MRC des Sources au 819 879-6661. Pour s’inscrire ou consulter la programmation : https://mrcdessources.com/forum-sur-la-transition-energetique-8-juin-2024/.

La MRC des Sources rappelle d’ailleurs que les services du Service de transport collectif (STC) des Sources seront offerts pour se déplacer à l’événement. Les personnes intéressées peuvent réserver leur transport directement auprès de la STC des Sources par téléphone au 819 879-7107, ou en ligne sur stcdessources.com. Les personnes qui souhaitent covoiturer peuvent aussi chercher ou offrir une place en ligne sur la plateforme Togetzer.

La MRC des Sources indique qu’il est possible de suivre les développements entourant la démarche de consultation sur son site internet ainsi que ses réseaux sociaux qui seront mis à jour régulièrement.