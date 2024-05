Collaboration pour lutter contre le gaspillage et l’insécurité alimentaire

Richmond - Depuis décembre 2022, Maxi Richmond par l’entremise du Programme de Récupération en Supermarché (PRS) des Banques Alimentaires du Québec donne ses invendus aux Tabliers en Folie, organisme communautaire autonome en cuisines collectives.

Le PRS est à la fois un projet social, environnemental et économique, puisqu’il améliore l’accès à des aliments sains et variés pour les bénéficiaires de l’aide alimentaire, qu’il détourne de l’enfouissement des denrées encore comestibles et qu’il constitue une solution gagnant-gagnant pour les supermarchés et les banques alimentaires.

Grâce à la collaboration entre Maxi Richmond et Les Tabliers en Folie, pour l’année 2023 c’est 10 716 kg, soit plus de 10 tonnes de nourriture qui ont été détournés de l’enfouissement et qui ont pu servir pour lutter contre l’insécurité alimentaire à travers du dépannage alimentaire, différents groupes de cuisines collectives et des collations aux élèves.

Les Tabliers en Folie sont fiers de vous présenter ce super partenariat qui existe sur le territoire et tiennent à remercier grandement la collaboration de Maxi Richmond et de tous leurs employés !