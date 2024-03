Manque de bénévoles à L’Association pour la protection du lac Brompton

Val-Saint-François — Tout comme plusieurs organismes, L’Association pour la protection du lac Brompton (APLB) a un urgent besoin de bénévoles afin de poursuivre ses activités.

« Nous avons 535 membres à l’Association. Ce sont des gens qui contribuent financièrement à l’organisme. Nous avons de grands protecteurs qui donnent des milliers de dollars. Au-delà de ça, à l’occasion, nous avons besoin de bras sur le terrain. Nous avons également besoin de gens pour réfléchir sur les problématiques et superviser des dossiers. À ce niveau, c’est un peu difficile », avoue Jean Nadeau, président de l’Association pour la protection du lac Brompton.

Entre autres, à la table du conseil d’administration, il manque deux personnes. « Il y en a huit actuellement ; nous pourrions être dix », ajoute le président.

Depuis l’automne dernier, le gouvernement fédéral a manifesté une ouverture à confier certains aspects de la navigation aux municipalités. « Est-ce que les sous vont venir avec ça ? Dans notre organisation, nous n’avons plus de responsable du dossier de navigation depuis le mois de novembre. C’est pourtant un dossier chaud qui enfin s’est mis à bouger. Mais personne n’est là pour s’occuper de cet aspect. Les gens en place sont déjà débordés. Je n’ai personne pour pourvoir ce poste. Je m’en suis occupé parce que ça me tient à cœur. Il s’agit d’un poste de supervision, de coordination et de réflexion », de dire M. Nadeau.

À l’autre bout du spectre, il y a entre autres une problématique de myriophylle à épis, une plante aquatique exotique envahissante. Malgré les interventions de l’APLB, elle persiste dans un secteur de Saint-Denis-de-Brompton.

« Nous avons donc décidé de bâcher avec des toiles synthétiques. C’est tout un défi de manipuler ces grandes toiles. Ça nous prend donc du monde pour forcer. Et certains qui lèvent le doigt sont âgés de 70 ans et plus. Nous souhaitons un peu les soulager de ce genre de tâches physiques. C’est difficile de trouver des gens pour se salir les mains », soutient le président de l’APLB.

Selon lui, les gens se dédouane rapidement en se disant qu’ils ont contribué financièrement. « Dans le quotidien, nous allons faire des téléphones au mois de mai et juin pour que les gens puissent nous donner un coup de main. Et ça va prendre beaucoup de téléphones pour trouver trois ou quatre personnes », souligne M. Nadeau, en ajoutant qu’actuellement, l’Association est portée à bout de bras par une trentaine de bénévoles.

« C’est comme si les gens ne percevaient pas l’urgence des causes environnementales. Dans un monde idéal, nous souhaitons aller chercher deux membres au conseil d’administration. Dans un deuxième temps, nous visons à doubler la base de bénévoles », termine le président.

Les personnes intéressées peuvent se diriger vers le site aplb.ca ou composer le 819 861-2752.