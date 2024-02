Transition énergétique : la MRC des Sources lance une démarche de consultation

Val-des-Sources — Le conseil de la MRC des Sources a précisé les contours d’un nouveau dialogue collectif qui s’inscrira dans le cadre de la transition énergétique, dont fait partie l’énergie éolienne lors de la séance du conseil du 21 février. Des rencontres d’information et d’échange ainsi que des activités de consultation seront déployées dès le mois de mars et se poursuivront tout au long du printemps. Un forum sur la transition énergétique aura aussi lieu à la fin du printemps.

Un sondage sera d’abord transmis aux citoyens concernant la stratégie de décarbonation du Québec et le recours à des énergies renouvelables sur le territoire. Il permettra de mesurer les attentes et les préoccupations citoyennes envers la transition énergétique et le projet de parc éolien. Une série de rencontres avec des regroupements et associations sectorielles aura aussi lieu afin de dégager un point de vue complémentaire et tout aussi essentiel.

C’est en avril ou en mai que la MRC tiendra un forum sur la transition énergétique. Cet événement accueillera des conférenciers experts et des invités choisis pour venir enrichir la réflexion. Ce forum permettra aux citoyens d’obtenir des explications expertes neutres et ils auront la possibilité d’échanger avec des spécialistes.

« Nous avons pris acte de la volonté d’Hydro-Québec et du gouvernement du Québec d’augmenter de façon importante le recours aux énergies propres, une stratégie importante qui figure au Plan d’action 2035 de la société d’État, a déclaré Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de Val-des-Sources. Comme nous avons déjà déclaré notre intérêt envers l’énergie éolienne, nous avons mandaté le comité éolien pour qu’il réfléchisse à la meilleure façon de consulter la population dans le cadre de la transition énergétique. »

Le projet d’un parc éolien sur le territoire de la MRC toujours actif

Des travaux d’analyse et des rencontres de concertation se sont poursuivis depuis que les promoteurs, BluEarth Renewables et Plan A Capital, ont décidé de suspendre le dépôt d’un projet de parc éolien sur le territoire en septembre 2023. Le promoteur, BluEarth Renewables, a signifié son intérêt à soumettre un projet lors d’un prochain appel d’offres d’Hydro-Québec.

Bien que le conseil ait un intérêt envers l’énergie éolienne, plusieurs éléments clés de vigie seront considérés par la MRC comme des facteurs conditionnels d’appui final à un dépôt de projet : l’intérêt public d’un tel projet économique sur le territoire, les retombées socioéconomiques potentielles qui bénéficieraient à toute la communauté ainsi que le respect du cadre règlementaire et des balises qui seront définis par la communauté.

Il est important de ne pas perdre de vue que des consultations du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sont prévues dans le cadre réglementaire de l’implantation d’un tel projet éolien. Le promoteur doit aussi mettre en place ses propres initiatives de participation citoyennes tout au long du processus.

La MRC des Sources invite les citoyens qui souhaitent suivre les développements entourant la démarche de consultation à se référer à son site internet ainsi que ses réseaux sociaux qui seront mis à jour avec les derniers développements.