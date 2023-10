Des outils dans le Val-Saint-François pour contrer la surproduction de déchets

Val-Saint-François — À l’occasion de la Semaine québécoise de réduction des déchets, qui se tient du 20 au 29 octobre, la MRC du Val-Saint-François rappelle à la population qu’il existe plusieurs outils pour contrer la surproduction de déchet et ses effets néfastes pour l’environnement.

D’ailleurs, la MRC a le mandat de voir à la bonne gestion des matières résiduelles.

« On a la chance d’avoir un écocentre régional pour notre territoire, qui est ouvert d’avril à novembre (25 novembre). On a aussi mis en place plusieurs initiatives pour faciliter la récupération de certaines matières, comme la styromousse, le verre, et les matières organiques », souligne Ana Rosa Mariscal, agente aux communications et aux relations publiques à la MRC du Val-Saint-François.

L’objectif est en fait de réduire la quantité de déchet par habitant à 345 kilos d’ici 2030 dans le Val-Saint-François. En 2019, on comptait 495 kilos de déchets par habitant.

« Nos initiatives environnementales sont reconnues. Deux d’entre elles sont parmi les finalistes pour les Grands Prix d’excellence en environnement le 16 novembre prochain : notre projet d’installation de bacs de récupération de polystyrène dans les municipalités et de conteneurs de réemploi à l’écocentre (pour meubles, quincaillerie et matériaux de construction en bon état) », soutient Mme Mariscal.

Quelques conseils

Les citoyens peuvent composter le reste de leurs aliments non consommés : la collecte se fait à l’année sur le territoire du Val-Saint-François, avec une fréquence réduite l’hiver. Pas moins de 2900 tonnes de compost ont été amassées avec les bacs bruns en 2022. Pour 2023, ce sont 2310 tonnes jusqu’à maintenant, en incluant les données de septembre. En mai, la MRC a remis aux habitants 300 tonnes de compost.

Les gens sont invités à prioriser le réemploi. « Nous avons des cloches de récupération de vêtements à divers endroits sur le territoire. Nous comptons 18 magasins de réemploi dans le Val-Saint-François. On y trouve des vêtements, des équipements de sports et des matériaux usagés », précise la responsable des communications

Les citoyens doivent aussi utiliser les bacs bleus. La quantité de matières recyclables amassées dans ces bacs en 2023 s’élève à 2100 tonnes. En 2022, ce sont 2930 tonnes qui ont pu être amassées.

Les gens sont conviés à participer à la récupération de matières comme la styromousse (10 tonnes amassées en 2022). Pour le verre, ce sont 315 tonnes qui ont été récupérées en 2022. Pour 2023, au 31 août, on en était à 180 tonnes.

L’écocentre est disponible pour accueillir de façon sécuritaire les résidus domestiques dangereux, comme les huiles (moteur, cuisine), les pots de peinture et les piles.

L’Écocentre est un point de dépôt pour plusieurs matières, comme pour les objets électroniques et les électroménagers défectueux.

Il y a aussi une cloche à vêtement de Récupex, des bacs pour le polystyrène, des îlots de récupération pour les plastiques agricoles, pour les branches, les briques, et le bardeau d’asphalte.

Cependant, l’écocentre n’accepte pas l’asphalte, le ciment armé, les pneus, les souches, le bois traité à la créosote.

En cas de doute, les gens peuvent consulter les sites Internet de Recyc-Québec et de Récup Estrie.