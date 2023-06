La MRC du Val-Saint-François débute sa mise en œuvre du Programme ICI on recycle +

Richmond — La MRC du Val-Saint-François confirme que son bâtiment de Richmond, qui héberge ses bureaux administratifs, a récemment obtenu le niveau « Mise en œuvre » du programme de reconnaissance ICI on recycle + de Recyc-Québec.

Ce programme vise à reconnaître les efforts des organisations engagées à améliorer leur performance en gestion des matières résiduelles.

Il s’agit d’une première étape qui mènera, d’ici la fin de l’année 2023, à la certification d’un deuxième bâtiment. Un plan d’action sera également mis en place dans les prochains mois afin de proposer de nouvelles mesures qui permettront l’atteinte d’un niveau de certification supérieur.

« Le souci de bien gérer les matières résiduelles produites dans notre milieu de travail est présent depuis de nombreuses années au sein de l’équipe de la MRC. La récupération des matières recyclables et des matières organiques est bien implantée et plusieurs actions ont été mises en place au cours des dernières années, notamment pour réduire le gaspillage alimentaire. Cette démarche permettra d’obtenir un portrait du travail qu’il reste encore à faire, de structurer les mesures déjà en place et de proposer des actions innovantes qui viseront principalement la réduction à la source et le réemploi », mentionne Ana Rosa Mariscal, agente aux communications et aux relations publiques de la MRC.