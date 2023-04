Réouverture des écocentres de la MRC du Val-Saint-François

Val-Saint-François —La MRC du Val-Saint-François ouvrira son écocentre régional, situé au 666, chemin Keenan à Melbourne, à compter de mercredi 26 avril 2023. L’écocentre occasionnel de Valcourt, situé sur le chemin du Mont-Valcourt, ouvrira le samedi 29 avril 2023.

Les écocentres sont des endroits où les citoyens peuvent se départir de leurs matières récupérables, réutilisables ou valorisables. Il est possible de consulter le site Web de la MRC (www.val-saint-francois.qc.ca/services/écocentres) pour connaître les matières acceptées ainsi que les tarifs applicables, s’il y a lieu.

Heures d’ouverture

L’écocentre régional à Melbourne sera ouvert du mercredi au vendredi, de 9 h à 17 h et le samedi, de 9 h à 15 h. Tandis que, l’écocentre occasionnel à Valcourt, est ouvert dès 9 h les samedis suivants : 29 avril, 13 et 27 mai, 10 et 24 juin, 8 et 29 juillet, le 19 août, 9 et 23 septembre 2023 et le 14 octobre 2023. Pour communiquer avec l’écocentre régional de la MRC, composez le 819 518-2544.

Conteneurs de réemploi

Les trois conteneurs de réemploi pour les matériaux de construction, rénovation et déconstruction (CRD) installés l’an dernier à l’écocentre régional du Val-Saint-François, à Melbourne, seront à nouveau accessibles à la population du Val.

Les citoyens peuvent y déposer des meubles, des portes, des fenêtres, de la quincaillerie et des matériaux de construction en bon état et réutilisables, mais aussi de prendre gratuitement ces matériaux afin de les réutiliser dans leurs projets personnels de construction ou de rénovation.

La MRC du Val-Saint-François souhaite stimuler et favoriser le développement de sa collectivité par une approche d’économie circulaire. Le don et la revente font partie des stratégies de l’économie circulaire visant à réduire l’utilisation de ressources et la production de déchets.

Les articles et objets tels que la vaisselle, des livres, des articles de sports, etc., qui sont en bon état, peuvent être déposés ou pris gratuitement dans la tente de réemploi de l’écocentre régional.

Résidus domestiques dangereux (RDD)

La MRC tiendra une seule collecte spéciale de RDD cette année dans le secteur de Valcourt, soit le 13 mai prochain. Toutefois, la population du Val-Saint-François est invitée à déposer leurs résidus domestiques dangereux gratuitement à l’écocentre régional entre avril et novembre, durant les heures d’ouverture. Il s’agit d’un geste simple pour se débarrasser écologiquement et de façon sécuritaire de ces matières et ainsi préserver notre environnement.